"Международному Мемориалу" вручена престижная немецкая премия имени Теодора Хойса

Запрещенному в России международному историко-просветительскому, правозащитному и благотворительному обществу "Международный Мемориал" ("ММ") вручена престижная немецкая премия имени Теодора Хойса (Theodor-Heuss-Preis), названная так в честь первого федерального президента Германии. Отмечено, что "ММ" удостоен ее за "неустанную борьбу за права человека". Член правления организации Ирина Щербакова приняла награду в Штутгарте в субботу, 7 мая.

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Как заявила на церемония вручения награды немецкий политик, бывший министр юстиции ФРГ Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер запрет "Мемориала" в России был направлен на то, чтобы заставить его замолчать. Однако "этого не произойдет. "Мемориал" необходим", подчеркнула она и указала, что президент России Владимир Путин не вправе "редактировать историю".

Запрет "Международного Мемориала"

Верховный суд России 28 декабря 2021 года принял решение о запрете правозащитной организации, основанной в конце 1980-х лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым, в том числе за нарушение так называемого закона об иностранных агентах. Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске утверждала, что "Международный Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Ликвидация правозащитного центра "Мемориал"

Позднее, 29 декабря 2021 года, Мосгорсуд по представлению городской прокуратуры вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

Организация отвергла претензии в свой адрес. Представители "Мемориала" заявили, что обжалуют решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.