МИД Британии пригрозил "российским олигархам" конфискацией собственности

Лондон вскоре объявит о расширении санкций против России. По словам главы МИД Британии Лиз Трасс, у предприятий и лиц, против которых будут направлены меры, "не получится спрятаться", сообщает РБК.

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Собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций", — заявила Трасс.

По ее словам, этот законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, "интересных Кремлю". Министр пообещала, что у предприятий и лиц, которые "служат опорой российского государства" и против которых направлен документ, "не получится спрятаться".