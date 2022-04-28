МИД Британии: российские войска должны быть изгнаны из всей Украины

Глава британского МИД Лиз Трасс, выступившая на пасхальном банкете в резиденции лорд-мэра лондонского Сити, определила задачи, которые, по мнению Великобритании, должны быть решены в ходе войны в Украине.

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По ее словам, российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма.

Ее выступление стало наиболее четким на данный момент выражением целей Британии в этом конфликте. До сих пор позиция Лондона сводилась к словам, что путинское вторжение "должно потерпеть провал и этот провал должен быть очевидным".

Победа Украины, по словам Трасс, это стратегический императив для всего Запада.

Глава британской дипломатии ясно дала понять, что Западу предстоит сделать все возможное, чтобы предотвратить возможность повторения подобной агрессии, в том числе увеличить ассигнования на оборону и использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.

Она также подчеркнула, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.

По ее словам, если Швеция или Финляндия выразят желание вступить в НАТО, их необходимо будет принять как можно скорее.

"Война в Украине - это наша война. Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех", - сказала Трасс.

"Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство. Всё это нам необходимо сделать", - добавила она.

Трасс также предупредила о необходимости лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка.

"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", - заявила она в среду вечером.

По мнению Трасс, ситуация в Украине балансирует на грани и может повернуться в любую сторону, поэтому Запад не должен впадать в самоуспокоение по поводу исхода войны.

"Мы более не будем чувствовать себя в безопасности, поэтому мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины", - заявила глава Форин-офиса.

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Трасс сформулировала новый подход, в рамках которого Британии и Западу в целом необходимо увеличить расходы на оборону. НАТО, по ее мнению, должна стать по-настоящему глобальной организацией, а экономическая зависимость от стран, склонных к агрессии, должна быть сведена к минимуму.

На протяжении жизни целого поколения Запад недостаточно инвестировал в оборону, и российское вторжение показало, что архитектура безопасности, которая была в свое время разработана, чтобы гарантировать мир и процветание в Европе, потерпела провал в Украине, заявила Лиз Трасс.

"Скажем честно: структура, предназначенная для обеспечения мира и благоденствия, подвела Украину. Поэтому нам нужен новый подход, который совмещал бы физическую и экономическую безопасность и помог бы сформировать более крепкие глобальные альянсы, в которых свободные страны могли бы чувствовать себя более уверенно", - сказала Лиз Трасс.

В среду Владимир Путин вновь пригрозил последствиями странам Запада за вмешательство в ситуацию в Украине и создание для России угроз стратегического характера, пообещав дать "молниеносный ответ".

"У нас есть все инструменты, какими не может похвастаться никто, - сказал Путин на заседании Совета законодателей. - А мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется".