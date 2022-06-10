МИД Эстонии осудил высказывание Путина о Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента РФ Владимира Путина, пишет Rus.Postimees.

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По словам встречавшегося с послом РФ вице-канцлера Министерства иностранных дел Рейна Таммсаара, невероятно досадно то, что президент Путин в том числе сказал об эстонском городе Нарва. В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику идеологии "Русского мира" через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо.

На фоне агрессии против Украины внесенный на этой неделе в Госдуму РФ законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также угрозы "денацификации" и "демилитаризации" других стран представляются опасными и безответственными. Вместо того, чтобы стремиться уважать международное право и действовать в соответствии с принципами национального суверенитета и территориальной целостности, Россия стремилась насаждать свои империалистические амбиции не только с помощью армии, но и с помощью пропаганды, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России.

"Эстония не устает повторять, что Россия, вторгшись в Украину, серьезно нарушила международное право, и должна немедленно выполнить решение Международного суда ООН от 16 марта. Мы еще раз призываем Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в сообщении МИД Эстонии.