Глава эстонского внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу заявил, что государство должно вести учет всех временно находящихся на территории страны иностранцев, для чего требуется установить "усиленный контроль" на границах Эстонии и других членов Шенгена.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"У нас на территорию Эстонии въехало более 100 тысяч граждан Украины, и нам важно четко знать, где находятся [эти] люди. И проверять, кто сюда приезжает и кто отсюда выезжает. Поэтому МИД считает разумным без промедления ввести контроль на внутренних границах Шенгенской зоны", — приводит слова чиновника ERR.

Говоря об украинских беженцах, Рейнсалу отметил, что половина из них сообщала о желании использовать территорию Эстонии исключительно для транзита, из другой половины только 20 тысяч человек получили юридический статус беженца. По оценке главы МИД, местные власти не знают ничего о местонахождении примерно 70 тысяч украинцев.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, который принимал участие в правительственной пресс-конференции вместе с Рейнсалу, возразил своему коллеге. По оценке главы МВД, "ни одно силовое ведомство не видит необходимости закрывать шенгенскую границу". Ляэнеметс оценил дополнительные расходы на реализацию подобных мер в 7,3 млн евро ежемесячно и подчеркнул, что инициатива Рейнсалу требует перевода 150 полицейских с востока страны — это, в свою очередь, приведет к ослаблению контроля на внешней границе с Россией.

В качестве альтернативы глава МВД предложил провести с партнерами по Евросоюзу переговоры о перераспределении беженцев. "Если эта война продлится еще год, то количество беженцев будет расти и расти, и в какой-то момент наступит предел, когда в наших детских садах не будет мест, в школах не будет мест, и я надеюсь здесь на решительные действия министерства иностранных дел", — сказал Ляэнеметс.

"Есть различные предложения, что мы можем или не можем сделать. Мы обсудим это в кабинете министров", — подытожила обсуждение глава эстонского правительства Кая Каллас.