МИД Франции отверг обвинения ООН о расизме в полиции

Министерство иностранных дел Франции назвало безосновательными и односторонними заявления Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), указавшего Парижу на проявление такой дискриминации со стороны полицейских.

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"Любые обвинения в расизме или системной дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов Франции безосновательны", — говорится в заявлении МИД, опубликованном в субботу, 8 июля. В нем отмечается, что борьба с расизмом и всеми формами дискриминации является политическим приоритетом.

Франция соблюдает положения Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации и строго контролирует свою полицию, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство. В стране действует запрет на расовое профилирование подозреваемых, а применение силы правоохранителями "регулируется принципами абсолютной необходимости и пропорциональности".

"Франция предлагает КЛРД проявлять большую осмотрительность и сдержанность в своих заявлениях, которые, к сожалению, являются односторонними и приблизительными", — говорится в заявлении.

Беспорядки во Франции после гибели подростка от рук полицейского

Во Франции вечером 27 июня начались массовые беспорядки в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего водителя Наэля М. Согласно официальной версии, юноша, будучи за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию полицейского, из-за чего по нему был открыт огонь. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Почти неделю в Париже и пригородах, а также ряде других городов Франции, в том числе в Тулузе, Марселе и Страсбурге, каждую ночь происходили уличные беспорядки. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка. В связи с этими событиями были проведены сотни задержаний.