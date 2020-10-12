МИД ФРГ предложил странам ЕС ввести санкции против Лукашенко
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что предложил коллегам из стран Евросоюза ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

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"Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие [в Белоруссии] продолжается", — заявил глава МИД ФРГ.

Он отметил, что предложил европейским коллегам запустить процесс принятия нового пакета санкций, в том числе против Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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