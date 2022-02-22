МИД ФРГ резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР"

Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.

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Признание независимости сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины, о котором объявил Владимир Путин — это "вопиющее нарушение международного права и тяжелый удар по всем дипломатическим усилиям к мирному урегулированию и политическому решению существующего конфликта", говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), обнародованном в понедельник, 21 февраля.

По ее словам, "многолетние усилия в рамках нормандского формата и ОБСЕ умышленно сводятся на нет без какой-либо понятной причины", кроме того, "приверженности России дипломатическому решению кризиса нанесен значительный урон".

Бербок также назвала признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" со стороны Кремля "очередным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", которое Германия "осуждает самым решительным образом". На это нарушение международного права будет дан ответ, для чего Германия координирует свои действия с партнерами, указала глава МИД ФРГ.

Берлин: Россия нарушила международные обязательства



Кроме того, в заявлении Бербок отмечается, что Россия нарушила свои международные обязательства по исполнению Минских соглашений. "Мы требуем, чтобы Россия отменила принятое решение и вернулась на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта", — подчеркивается в документе, в заключении которого содержится настоятельное требование к деэскалации военной угрозы на границе с Украиной.

Шольц обсудил ситуацию на востоке Украины с Байденом и Макроном



В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив обострение ситуации после признания Кремлем независимости сепаратистских образований на востоке Украины. Они "заявили о своей солидарности с Украиной и отдали должное сдержанной реакции, которую до сих пор демонстрировала Украина под руководством президента Владимира Зеленского", говорится в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.



По его словам, все трое были едины в том, что "этот односторонний шаг Москвы является очевидным нарушением минских договоренностей" и не останется без ответа. Германия, Франция и США будут неотступно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, В то же время они сделают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", подчеркивается в этом заявлении.