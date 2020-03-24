МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве "однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство". Об этом говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в распоряжение РБК.

"Российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой получить согласие на осуществление полета российских военных самолетов над территорией Польши. Поэтому всю информацию, появляющуюся в российских СМИ, о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию, надо считать дезинформационными действиями", — подчеркивается в заявлении.

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Ранее ряд российских СМИ обратил внимание на якобы странный маршрут военных самолетов Ил-76 с медпомощью для Италии. Ссылаясь на представителей "экспертной среды", газета "Комсомольская правда" предположила, что у такой ситуации есть "одно объяснение: Польша закрыла свое небо для российской авиации, поскольку посчитала, что она перевозит грузы военного назначения". Информацию о том, что Польша отказалась пропускать российские Ил-76, приводили в своих материалах газета "Московский комсомолец", телеканал "Царьград", издание "Новые известия" и Федеральное агентство новостей (ФАН).