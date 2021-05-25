МИД РФ объяснил задержание летевшей с Протасевичем россиянки

Россиянка София Сапега, которую белорусские власти вместе с Романом Протасевичем сняли с рейса Афины — Вильнюс 23 мая, задержана на 72 часа, ее подозревают в совершении преступлений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

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"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", — отметили в МИДе.