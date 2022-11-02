МИД РФ опубликовало заявление "о предотвращении ядерной войны"

На сайте российского внешнеполитического ведомства сегодня было размещено специальное заявление, в котором подчеркивается: ядерная война недопустима и в ней нет победителей, но "гипотетически" российские войска могут применить ядерное оружие.

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"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", — говорится в документе.

При этом в МИД подтвердили приверженность заключенным ранее международным соглашениям, в которых говорится о стремлении к предотвращению ядерной войны и гонки вооружений. Одновременно в заявлении сказано о "нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв национальной безопасности" России. В этих условиях, считает ведомство, мировое сообщество обязано делать все, чтобы не допустить столкновения ядерных держав.

Заявление также призывает страны "ядерной пятерки" (помимо РФ, в нее входят США, КНР, Великобритания и Франция) "на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с оружием массового уничтожения, что способно привести к катастрофическим последствиям".

Сегодня же газета The New York Times со ссылкой на "многочисленные" источники среди американских чиновников сообщила, что в середине октября высокопоставленные российские военные обсуждали нанесение ядерного удара по территории Украины. При этом, подчеркивало издание, у США пока что нет доказательств того, что Россия начала непосредственную подготовку к подобной атаке.

Накануне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что прямым поводом для ядерного удара станут попытки Киева вернуть ранее аннексированные территории. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, в интервью чешским журналистам сказал, что "война не закончится", если Москва не захочет вернуться к границам 1991 года. "Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории — мы потеряем много людей и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они могут отступить за наши границы и все. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет", — считает украинский лидер.