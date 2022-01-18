МИД РФ отреагировал на статью об эвакуации российских дипломатов с Украины

Ранее The New York Times сообщила об эвакуации 30 сотрудников российских консульств в Киеве и во Львове. В российском ведомстве в ответ заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

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Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в российском МИДе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила о подготовке эвакуации 30 сотрудников российских консульств в Киеве и во Львове.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", — сообщили агентству в ответ на запрос прокомментировать публикацию американской газеты.

Спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщил "Интерфакс-Украина", что министерство не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений из страны. Он подчеркнул, что со своей стороны, МИД Украины на данный момент также не планирует эвакуировать украинских дипломатов из России. "На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи", — уточнил Николенко.

Как отметил источник The New York Times, 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — покинули Украину еще 5 января. Официальный представитель США уточнил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. Там также заявили, что президент России Владимир Путин все еще не принял окончательного решения о "вторжении" на Украину.

Сообщения о подготовке российского "вторжения" появились в иностранных СМИ в конце октября прошлого года. После этого о предполагаемом вторжении заговорили западные и украинские политики. В России неоднократно отрицали подобные обвинения. Путин, в свою очередь, отмечал усиление активности НАТО у российских границ.

В середине декабря российский МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Они содержали пункт о нерасширении альянса на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав блока Украину и Грузию. Переговоры по ним с Вашингтоном и НАТО состоялись 10 и 12 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.

После переговоров Госдепартамент США предупредил американских граждан о небезопасности поездок на Украину из-за "угроз" со стороны России. С аналогичным предупреждением к своим гражданам обратилось правительство Канады. Кроме этого, по информации телеканала Global News, Канада перебросила часть спецназа на Украину для оказания помощи при необходимости эвакуации дипперсонала из страны.