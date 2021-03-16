МИД РФ пожаловался на Польшу за "гонения на российских журналистов"
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Власти Польши "нарушают принцип свободы и плюрализма средств массовой информации", устраивая "политические гонения на российских журналистов", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В ее заявлении указано, что корреспонденту ВГТРК Евгению Решетневу запретили въезд на территорию Польши на пять лет и на территорию других стран Шенгенского соглашения на три года. Как констатировали польские спецслужбы, данное лицо вело деятельность, выходящую за рамки работы журналиста.

"В Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов", — полагает Захарова.

Москва рассматривает действия польских властей как "очередной пример нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России".

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Мария Захарова МИД России Евросоюз
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