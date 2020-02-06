МИД РФ сообщил о гибели российских военных в Сирии

В середине января в Идлибской зоне деэскалации в Сирии "трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В министерстве рассказали об опасном росте напряженности и всплеске насилия в Идлибе. В сообщении говорится о тысяче нападений на российских и турецких специалистов со стороны террористов за последние две недели прошлого месяца.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки, — говорится в сообщении. — Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников".

В начале февраля турецкие власти сообщили о гибели своих солдат во время боевых столкновений в Идлибе. Сообщалось, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами на северо-западе Сирии четверо турецких военных погибли и девять получили ранения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна "предприняла меры" в ответ на "интенсивный обстрел". По утверждению турецких властей, ответным огнем было убито до 35 сирийских солдат.

Российские СМИ в первых числах февраля сообщили о гибели в Сирии четверых спецназовцев ФСБ. Российские бойцы спецназа обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.