МИД РФ ввел санкции против 144 общественных деятелей Латвии, Литвы и Эстонии

Россия ввела санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии – об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа.

Этот шаг принят в качестве ответной реакции на "активное лоббирование" странами Балтии санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений, говорится в заявлении.

Там отмечается, что внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями.

При этом полный перечень фамилий пока не приводится.