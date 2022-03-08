Послу Ирландии в Москве Брайану МакЭлдаффу заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства России в Дублине, в ходе которого грузовик протаранил въездные ворота российской дипмиссии, сообщил МИД РФ.

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Как говорится в сообщении на сайте министерства, посол был вызван в российский МИД во вторник.

"Подчеркнули, что окружившие наше Посольство демонстранты взяли, по сути, на вооружение тактику, широко используемую террористами, - отмечается в сообщении. - Акцентировали недопустимость откровенного бездействия правоохранительных органов Ирландии, когда в присутствии полицейских совершаются подобные действия".

В МИД России "заявили о необходимости безотлагательного принятия ирландским правительством исчерпывающих мер в целях исключения угроз безопасности Посольству России в Дублине и его персоналу в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года."

Как отметили в ведомстве, "потребовали от руководства Ирландии официальных извинений за произошедшее и полной компенсации причиненного ущерба".

В российском МИД заявили, что также ожидают проведения властями этой страны объективного расследования и наказания виновных.

Как собщалось, в понедельник мужчина на грузовике протаранил ворота посольства РФ в Дублине. Никто не пострадал.