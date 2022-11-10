МИД РФ вызвало посла Латвии, обвинило Ригу в вандализме и пригрозило "чувствительным" ответом

Сегодня посол в Москве Марис Риекстиньш был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало представителя Риги за "вандализм", "глорификацию нацизма" и "неофашистский дух" латвийских властей.

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"Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ведомство во время встречи высказало недовольство и лично Риекстиньшем. По мнению российской стороны, посол позволяет себе "неприемлемые заявления в неофашистском духе".

Также МИД упрекнуло латвийские власти в "противозаконных шагах, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности". Эти действия в ведомстве назвали "враждебными" и возложили ответственность за последствия на латвийскую сторону.

"Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", — обещает МИД в пресс-релизе.