МИД России называет дроны в Москве и Подмосковье попыткой теракта и обвиняет в соучастии в нем НАТО

Министерство иностранных дел России выпустило заявление, озаглавленное "Об украинских попытках террористических актов в Москве и Московской области".

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В заявлении говорится, что целями атаки были "объекты гражданской инфраструктуры, в том числе крупный международный аэропорт" (видимо, имеется в виду "Внуково").

Но главный пафос заявления направлен против западных союзников Украины: "Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности".

"Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия", — отмечает МИД РФ в завершение заявления.

Украина не комментировала российские утверждения о своей причастности к новой атаке дронов. Западные страны поставляют оружие Украине с условием, что оно не будет применяться по неоспариваемой территории РФ, и, насколько известно, все дроны, использовавшиеся до сих пор в глубине российской территории, были собственного украинского производства.