МИД России предложил помощь в эвакуации любого количества афганцев

Россия готова предоставить свои самолеты, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу любое количество местных граждан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", — заявила она.