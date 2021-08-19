МИД России предложил помощь в эвакуации любого количества афганцев
Foto: AP/Scanpix/LETA

Россия готова предоставить свои самолеты, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу любое количество местных граждан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", — заявила она.

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