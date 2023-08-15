МИД Украины: разговоры о вступлении в НАТО в обмен на территориальные уступки неприемлемы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывания главы аппарата генсека НАТО.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Вместо этого в интересах евроатлантической безопасности — обсуждать пути ускорения победы Украины и получения ею полноправного членства в НАТО", — написал Николенко в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что в ходе публичной дискуссии в Норвегии руководитель аппарата генсека альянса Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае отказа от части территорий, но подчеркнул, что окончательное решение должен принимать Киев.

"Я не говорю, что это должно быть именно так. Но это может быть возможным решением, — сказал Йенссен, которого цитирует норвежское издание VG. — Россия испытывает огромные военные трудности, и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас речь идет скорее о том, что Украина сможет вернуть себе".

Слова представителя НАТО также прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, вариант, при котором Украина отказывается от части территорий — это триумф Владимира Путина.

"Очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России", — заявил он.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе