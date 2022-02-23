МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

МИД Украины порекомендовал своим гражданам немедленно выехать из России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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"В связи с усилением российской агрессии против Украины <…> Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию", — говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что обострение обстановки может привести к ограничению возможности оказывать украинцам в России консульскую помощь.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Госдума и Совет Федерации поддержали это решение. Путин подписал с республиками договоры о дружбе, предполагающие в том числе военную взаимопомощь. По его словам, ДНР и ЛНР признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Он также поручил Минобороны России обеспечить "осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира". Совет Федерации дал разрешение на использование российских войск за рубежом.

В ответ США, Великобритания, Евросоюз, Япония, Канада и Австралия ввели санкции против российских госкомпаний, банков и чиновников.

МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Россией. В Верховную Раду внесли законопроект о закрытии границ с Россией и Беларусью.