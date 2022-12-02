МИД Украины: в украинские дипмиссии в семи странах прислали испачканные кровью пакеты с глазами животных внутри

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в адрес украинских посольств и консульств в семи европейских государствах поступили новые угрозы. Ранее неизвестные отправили в дипломатическое представительство в Мадриде конверт со взрывным устройством, которое ранило сотрудника посольства.

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"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, и в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом. Мы изучаем смысл этого послания", — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Украины.

Николенко также сообщил, что вход в резиденцию украинского посла в Ватикане "подвергся вандализму", а в адрес посольства в Казахстане поступило ложное сообщение о минировании. "Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны", — добавил пресс-секретарь ведомства.

"Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания по террору и запугиванию посольств и консульств Украины. Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его поручению все украинские посольства и консульства переведены в режим повышенных мер безопасности. Также украинские власти сотрудничают с органами правопорядка тех стран, где находятся получившие угрозы дипмиссии, для проведения расследования.

30 ноября в посольство Украины в Мадриде по почте доставили пакет на имя посла, в котором оказалось взрывное устройство. Во дворе дипмиссии его открыл сотрудник безопасности — мужчина получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает. Схожие пакеты были отправлены в министерство обороны Испании, в спутниковый центр, передающий информацию Украине, и оружейной компании, производящей гранатометы для украинской армии