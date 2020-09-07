МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального
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Посол России в Лондоне в понедельник, 7 сентября, был вызван в МИД Соединенного Королевства. Ведомство официально выразило "глубокую обеспокоенность в связи с отравлением" российского оппозиционера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел и по делам Содружества Доминик Рааб.

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Он назвал "совершенно недопустимым" использование запрещенного химического оружия. "Россия должна провести полное и прозрачное расследование", - подчеркнул британский министр.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следы "Новичка" в организме Навального

Утром 22 августа оппозиционера доставили в клинику "Шарите" в Берлине. Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе клиники провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок". В "Шарите" 7 сентября сообщили, что политик был выведен из искусственной комы и реагирует на вербальные раздражители, однако воздержались от оценки долгосрочных последствий отравления.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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