Миграционный кризис: Литва направляет военных к белорусской границе, в лагерях беженцев прошли беспорядки

В понедельник, 8 ноября, в Литве в нескольких местах размещения нелегальных мигрантов начались беспорядки, сообщила Государственная пограничная служба.
Как сообщил агентству BNS представитель Службы пограничной охраны Литвы Гиедрюс Мишутис, Самые массовые беспорядки произошли в лагере для мигрантов при пограничной школе Мядининкай недалеко от границы с Беларусью. Они продолжались несколько часов, затем стихли и снова возобновились.
По его словам, в акции протеста в этом лагере приняли участие несколько сотен мигрантов, которые попытались снести забор. Беспорядки вспыхнули в трех из пяти секторов лагеря. Последним сектором, где возникли беспорядки, был сектор, где живут семьи.
Дополнительные силы Погранслужбы, полиции и Службы общественной безопасности прибыли в лагерь и вошли к мигрантам. В настоящее время предпринимаются попытки выявить главных организаторов беспорядков.
Беспорядки фиксировались также в лагерях для мигрантов в Кибартае и Пабраде.
"В Кибартае все закончилось довольно быстро — меньше двадцати человек вышли с тремя плакатами и вернулись на свои места, в Пабраде было немного больше протестующих, покричали, но вскоре успокоились", — рассказал Мишутис.
Протесты прошли и в центре приема беженцев в Рукле, но никаких инцидентов там не зафиксировано.
Литва направляет военнослужащих к белорусской границе
На фоне сообщений о росте числа мигрантов, направляющихся через Беларусь к границам ЕС власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе. Президент Литвы пообещал поддержку Польше в урегулировании миграционного кризиса на границе с Беларусью. В Вильнюсе обсуждают введение режима ЧС в приграничных районах, сообщает Deutsche Welle.
Министр внутренних дел этой страны Агне Билотайте на пресс-конференции 8 ноября сообщила, что правительство в Вильнюсе изучит возможность введения в пограничном регионе режима чрезвычайной ситуации. О числе направленных к границе солдат власти в Вильнюсе не сообщили, сославшись на соображения безопасности.
Спикер Сейма поддержала введение режима ЧС
Введение режима ЧС на границе поддержала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. "Это мог бы быть логичный шаг в условиях, когда мы видим своего рода второй этап гибридной атаки Александра Лукашенко, потому что первый этап был успешно отражен и Литвой, и Латвией, и Польшей, поэтому теперь идет поиск других путей", — указала она.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа распорядился сделать все возможное для предотвращения возможных провокаций на границе. "Президент подчеркивает, что<…> силы министерства внутренних дел и обороны Литвы обязаны сделать все для предотвращения вероятных провокаций и разного рода инцидентов на государственной границе Литвы", — цитирует "Интерфакс" заявление пресс-секретаря литовского президента Ридаса Ясюлениса.
Он также сообщил, что 9 ноября Науседа встретится с представителями правительства, пограничного ведомства, армии и спецслужб, чтобы принять дальнейшие решения по урегулированию ситуации на границе.
Литва пообещала Польше поддержку
Науседа заверил власти Польши в поддержке при разрешении кризиса. "Мы готовы предоставить нашим соседям любую необходимую помощь, чтобы справиться с этим вызовом, связанным с нелегальной миграцией", — написал он в Twitter после телефонного разговора президентом Польши Анджеем Дудой. Главы двух государств договорились о регулярном обмене информации о ситуации на границах и координации действий в этой связи.
Discussed widening hybrid attack at the Poland — Belarus border w/ @prezydentpl @AndrzejDuda today.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 8, 2021
Lithuania 🇱🇹 stands in full solidarity with 🇵🇱. We are ready to provide all needed support to our neighbor to overcome this illegal #migration challenge.@MorawieckiM @mblaszczak pic.twitter.com/qt3h6s2nKS
Ранее в тот же день представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын написал в Twitter о продвижении к границам страны большой группы мигрантов. "Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они попытаются массово въехать в Польшу", — указал он. По данным Варшавы, в составе группы — до тысячи человек. Позже в Варшаве сообщили о пресечении первой попытки массового проникновения нелегалов на территорию Польши.
В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции с белорусской территории. Польша, Литва и Латвия обвинили власти Беларуси в том, что они специально доставляют мигрантов к внешним границам ЕС, создавая там кризисную ситуацию. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны "развязали гибридную войну" против его страны.