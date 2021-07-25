Миграционный кризис в Литве: за сутки задержано 133 мигранта
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 133 нелегальных мигранта, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы в воскресенье, 25 июля.

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Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на Covid-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 603 мигрантов — в 32 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

В основном мигранты стремится попасть через Литву в страны Западной Европы. В связи с ростом таких Литва вынуждена укреплять охрану границы в Беларусью,. Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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