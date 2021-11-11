Мигранты: белорусские пограничники заставляют нас идти через границы и не позволяют вернуться в Минск

Нелегальные иммигранты, которым удалось пересечь польско-белорусскую границу, заявили агентству Reuters, что им не разрешают вернуться в Минск. Об этом сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мигрант из Сирии, в частности, рассказал, что он всерьез опасался за свою жизнь в лесу на границе с Польшей, где его оставили на холоде без воды и еды, и ему было трудно дышать, потому что белорусский пограничник сломал ему нос.

По прибытии в лагерь временного содержания в Белостоке он рассказал, что был одним из тех мигрантов, которые застряли на границе после того, как польские пограничники заставили их вернуться на территорию Беларуси. Там мигрантов останавливали уже белорусские пограничники, которые ранее помогали им нелегально пересечь границу.

"Мы сказали им, что хотим вернуться в Минск, что мы не хотим продолжать это путешествие. Они сказали нам, что пути назад в Минск нет. Просто отправляйтесь в Польшу", — рассказал беженец.

"Белорусские солдаты сами заставляют мигрантов пересекать границу и помогают им", — сказал мужчина, добавив, что военные сказали ему, что это государственный приказ.

Беженец из Афганистана, покинувший свою страну после прихода к власти талибов, в свою очередь, рассказал, что белорусские солдаты каждую ночь собирают около 30-40 мигрантов из лагерей и заставляют их идти к границе.

"Они внимательно наблюдают за границей и, если никого нет, дают плоскогубцы и заставляют перерезать польский забор из колючей проволоки", — рассказал он.

Другой мигрант из Сирии добавил, что белорусские пограничники иногда сами вырезают дыры в заборе, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу или Литву.

В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции с белорусской территории. Польша, Литва и Латвия обвинили власти Беларуси в том, что они специально доставляют мигрантов к внешним границам ЕС, создавая там кризисную ситуацию. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны "развязали гибридную войну" против его страны.