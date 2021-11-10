Мигранты на границе с Беларусью: Еврокомиссия может призвать Литву, Латвию и Польшу изменить законы

Европейская комиссия (ЕК), скорее всего, призовет Польшу, Латвию и Литву внести поправки в законы, на основе которых нелегальных мигрантов отправляют обратно в Беларусь. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на EUobserver.

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Из-за кризиса с мигрантами все три страны объявили режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью.

"Мы находимся в тесном контакте и диалоге с этими тремя государствами", — заявила комиссар по внутренним делам Европейского Союза (ЕС) Илва Юханссон.

Она указала, что оценка законов все еще продолжается, но вполне вероятно, что упомянутые страны должны будут ввести поправки в законодательство.

Комиссар не сообщила, когда и в каких именно статьях будут сделаны изменения.

Замечания Юханссон отражают общие возражения Брюсселя в отношении отталкивания нелегальных мигрантов от внешних границ ЕС. Ранее она уже заявляла, что это не должно стать нормой.

С позицией комиссара ЕК не согласен министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Складывается ощущение, что ЕК живет на другой планете и представляет либо эту планету, либо интересы Беларуси и России", — указал политик.

В интервью агентству LETA Пабрикс отметил, что заявление Юханссон последовало после встречи с соответствующим комитетом Европарламента, где "настроение зачастую левее, чем должно быть". По его словам, эти высказывания не значат, что ЕК примет именно такое решение.

Как подчеркнул министр, видимо, ЕК по-прежнему не очень понимает, что происходит на внешних границах ЕС и геополитику в целом.

"Если ЕК зайдет так далеко, чтобы призвать нас к изменениям в миграционной политике и порядке приема мигрантов, есть только один ответ, пока продолжается такого рода гибридная операция, пусть никто в комиссии даже не надеется, что какая-либо страна изменит свою политику", — заявил Пабрикс, добавив, что такое предложение вряд ли получит поддержку лидеров стран ЕС.

Пабрикс также призвал комиссаров ЕК обдумать свои заявления, поскольку они "только льют воду на белорусские и кремлевские мельницы".

По его словам, именно такие высказывания и хотят слышать организаторы "гибридной операции".

"Комиссары должны понимать, что это медвежья услуга самому ЕС, который таким образом деградирует свою сущность, уменьшает доверие граждан ЕС учреждениям блока и на самом деле долгосрочно вредит глобальным и геополитическим интересам ЕС", — указал Пабрикс.