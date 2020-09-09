Михаил Саакашвили хочет стать премьер-министром Грузии. Возможно ли это и кто от этого выиграет?

Грузинская оппозиционная коалиция "Сила в единстве" заявила, что в случае ее победы на парламентских выборах в стране 31 октября пост премьер-министра получит Михаил Саакашвили. Но даже в оппозиции не все согласны с этим выдвижением, а экс-президент не может въехать в страну, находясь под заочным арестом.

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Саакашвили живет в Киеве, возглавляет Национальный совет реформ Украины и не имеет грузинского гражданства (власти Грузии забрали его в конце 2015 года, объяснив это появлением у бывшего президента украинского паспорта). Однако он уверен, что одно не мешает другому, и отказывается выбирать между Украиной и Грузией. Уголовные дела против себя он называет политически мотивированными.

Эксперты сомневаются, что выдвижение Саакашвили поможет оппозиции - он остается фигурой, которая разделяет грузинское общество, а рейтинг кабинета правящей "Грузинской мечты" вырос благодаря успешной борьбе с пандемией коронавируса в стране. Проведенный в августе социологический опрос показал, что 33% грузин готовы поддержать правящую партию, а "Единое национальное движение" Саакашвили (которое создало коалицию "Сила в единстве") - 16%. Другие партии и силы предпочли от 1% до 5% избирателей.

Украина и/или Грузия

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Но он фактически сохранил контроль над своей партией "Единое национальная движение", ставшей ключевой оппозиционной силой, противостоящей правящей "Грузинской мечте".

Саакашвили продолжал критиковать новую грузинскую власть в соцсетях, даже когда получил новую должность в Киеве: в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой исполкома Национального совета реформ.

"Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса", - объяснил свое выдвижение в премьер-министры Саакашвили.

Партия Саакашвили уверена, что международные связи их лидера могут быть аргументом в его пользу. Глава "Единого национального движения" Григол Вашадзе говорит, что авторитет и опыт бывшего президента заграницей принесут пользу грузинскому государству.

"Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", - заверил сам Саакашвили.

Однако будучи иностранным гражданином, он не может даже участвовать в предвыборной агитации. Другое препятствие - на территории Грузии он осужден по двум уголовным делам о злоупотреблении служебным положением и остается фигурантом еще нескольких. Грузинское правительство говорит, что по возвращению его ждет тюрьма.

Саакашвили и его сторонники считают уголовные дела политическими.

Грузинская конституция позволяет победившей на парламентских выборах силе номинировать и утверждать кандидатов в премьер-министры.

Спор о личностях

Эксперты отмечают, что выдвижение Саакашвили неизбежно делает избирательную кампанию выбором между бывшим президентом и Бидзиной Иванишвили - миллиардером и председателем "Грузинской мечты". Если власти обвиняют Саакашвили и его сторонников в жесткости, пытках и коррупции в годы его правления, то оппозиция называет Иванишвили российской марионеткой и обвиняет в подкупе избирателей.

"Все, кто надеялся (в том числе и я), что выборы 2020 году в Грузии не станут повторением столкновения личностей между Мишей и Бидзиной 2012 и 2016 года, будут разочарованы", - написал в "Твиттере" Том де Ваал, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, используя сокращенное имя экс-президента.

Он добавил, что правящая "Грузинская мечта" победила на последних выборах во многом потому, что они стали референдумом о возвращении Саакашвили во власть.

Но и в оппозиции не все приветствуют возвращение экс-президента. Его бывшие соратники, основавшие собственную партию "Европейская Грузия", не готовы поддержать его кандидатуру. Лидеры этой партии заявили, что считают выбор между Саакашвили и Иванишвили ложным.

"Конечно, в Грузии не должны быть политически гонимые люди, и все должны участвовать в политических процессах. Но ходить по кругу, что означает, что Грузией должен управлять один человек (или Саакашвили, или Иванишвили), не стоит", - цитирует издание "Эхо Кавказа" представителя партии Серги Капанадзе.

А оппозиционный политики и лидер "Движения для народа" Анна Долидзе даже предложила альтернативного кандидата в премьер-министры - дворовую собаку по имени Купата из Батуми.

Анализ

Нина Ахметели, корреспондент Русской службы Би-би-си в Тбилиси

"Я возвращаюсь!" - заявил в своем видеообращении 27 августа, стоя на фоне грузинского флага, экс-президент Михаил Саакашвили, который покинул Грузию после истечения своего второго президентского срока в 2013 году. С тех пор тема его анонсированного возвращения оставалась одной из центральных в грузинских СМИ.

Хотя экс-президент не живет в Грузии уже около семи лет, его заявления, особенно в предвыборный период, вызывают горячие споры на внутриполитической арене.

В Грузии, где он заочно осужден, у него и сегодня остается немало сторонников. Они с нетерпением ждали его очередного обращения из Киева, в котором он обещал рассказать о планах своего возвращения. Но конкретную дату своего возвращения Саакашвили называть не стал, пообещав вернуться, не вызывая этим беспорядков и противостояния.

В правящей партии к анонсированному возвращению Саакашвили сразу отнеслись скептически, как и к заявлению о выдвижении Саакашвили кандидатом в премьер-министры Грузии. Несерьезным заявление Саакашвили считает и часть оппозиции и экспертов.

Некоторые думают, что такие обещания даже играют на руку властям, так как мешают избирателям, которым не нравится ни нынешняя, ни прежняя власть, сделать выбор в пользу оппозиционной силы.

У будущего премьерства Саакашвили - очень туманные перспективы. У него нет грузинского гражданства, которое по закону требуется, чтобы стать премьер-министром, против него заведены уголовные дела, и он заочно осужден в Грузии.

В случае, если парламентские выборы приведут к победе оппозиции, ситуация может резко измениться. Но даже тогда заручиться достаточной поддержкой Саакашвили будет непросто, ведь даже в рядах оппозиции к нему - и к перспективам его будущего премьерства - многие относятся неодобрительно.