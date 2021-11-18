Михаил Саакашвили отправлен в реанимацию после обморока
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Состояние Михаила Саакашвили стабильное, заверили врачи. Экс-президент Грузии, который с октября держит голодовку, потерял сознание после встречи с адвокатами.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с начала октября держит голодовку, упал в обморок в Глданской тюремной больнице в Тбилиси. Об этом сообщил в четверг, 18 ноября, адвокат Саакашвили Бека Басилая. По его словам, политик был в очень тяжелом состоянии. Экс-президент споткнулся, упал и потерял сознание, когда выходил из комнаты после встречи с адвокатами. "Через несколько минут принесли носилки", — добавил Басилая. С экс-президентом осталась его второй адвокат — Ника Гварамия.

Политик находится в реанимации

Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила в соцсети Facebook, что состояние здоровья политика стабильное. Врач Гулико Килифтари позднее уточнила, что Саакашвили переведен в реанимацию. Она подтвердила, что был "эпизод обморока". Однако после проделанных мероприятий состояние Михаила Саакашвили "абсолютно стабильное", пациент находится в сознании, вступает в контакт, добавила реаниматолог.

Саакашвили грозит не менее девяти лет тюрьмы

Экс-президента Грузии обвиняют на родине сразу по нескольким уголовным делам. Так, 10 ноября начались слушания по делу о превышении им полномочий после приказа правоохранительным органам жестко разогнать акцию протеста 7 ноября 2007 года и силового погрома в офисах телекомпании "Имеди". Прокуратура также обвиняет Саакашвили в растрате госсредств на сумму 9 млн лари (около 3 млн долларов). По совокупности ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.

Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В Тбилиси и других городах проходили акции протеста в защиту бывшего президента.

Изначально Саакашвили находился под арестом в городе Рустави, а 8 ноября его перевели в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья".

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Deutsche Welle

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