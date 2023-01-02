Микроорганизмы захватили круизный лайнер. 800 человек уже неделю не могут сойти на берег в Австралии
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Сотни пассажиров круизного лайнера Viking Orion вот уже неделю не могут сойти на берег. Ни один порт Новой Зеландии и Австралии не дал лайнеру разрешение на остановку из-за "биообрастания" — скопления на корпусе судна микроорганизмов, растений и грибков.

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Viking Orion вышел из новозеландского Веллингтона 26 декабря.

Сначала лайнер отказались принять в новозеландских портах Крайстчерч и Данидин, затем отказы Viking Orion получил в австралийских портах — Хобарте и Аделаиде.

На помощь лайнеру пришли профессиональные водолазы, которые очистят корпус судна от микроорганизмов и растений. Биообрастание на корпусе судна опасно тем, что лайнер может занести чуждые для определенной экосистемы микроорганизмы, растения, в том числе водоросли, а те, в свою очередь, могут фактически уничтожить или сильно изменить экосистему, в которую они были занесены.

В министерстве рыбного хозяйства Австралии подчеркнули, что проверка корпуса судна на наличие биоообрастания и его очистка при необходимости — стандартное требование для захода в порт.

На лайнере Viking Orion находятся порядка 800 пассажиров, в основном это американские туристы.

Сообщается, что Viking Orion после очистки корпуса к понедельнику должен возобновить свой путь и взять курс на Мельбурн.

Организаторы круиза принесли свои извинения пассажирам за то, что лайнер не смог сделать запланированные остановки.

"Viking работает с каждым клиентом отдельно, чтобы компенсировать изменение маршрута и плана круиза", — говорится в заявлении штурмана лайнера.

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BBC News Русская служба:

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