Милиция на акции в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями

В воскресенье днем в ходе очередной акции протеста в Минске милиционеры выстрелили резиновыми пулями в воздух, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУВД Минского горисполкома

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"Милиционеры произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты бросали в них камни", — сообщили в ведомстве.

Ранее в милиции сообщали о задержаниях участников акций протеста. Однако количество задержанных не уточнили. По данным правозащитного центра «Весна», всего на 15:50 были задержаны 13 протестующих. Из них шестеро задержаны в Минске, а остальные — в Светлогорске.

Как сообщает Tut.by, на акции в Минске участвуют десятки тысяч человек. Официальной оценки численности собравшихся пока нет. В центре столице замечено значительное количество спецтехники, среди которой автозаки и водометы. На фоне протестов в Минске в очередной раз по требованию властей мобильные операторы снизили пропускную способность мобильного интернета.

Накануне в столице Белоруссии прошли марши студентов и женщин. На них были задержаны 58 человек.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Причиной протестов стали официальные итоги выборов. Так, согласно данным ЦИК, президентом в очередной раз стал Александр Лукашенко, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская стала второй. Демонстранты требуют, отставки властей, проведения повторных выборов и освободить политических заключенных. Силовики протесты подавляют, белорусские власти считают, что за протестующими стоят западные страны.