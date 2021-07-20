Миллиардер Безос успешно слетал в космос на ракете New Shepard

Во вторник, 20 июля, в 09.08 EDT (16.08 по латвийскому времени) в суборбитальный полет стартовал ракета New Shepard с Джеффом Безосом. Пуск был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на Луну миссии "Аполлон-11". Следить за стартом можно прямо по трансляции в Youtube. После выхода на границу космоса капсула с Безосом и другими участниками полета успешно приземлилась в Техасе.

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С мультимиллиардером в полете участвовал его брат Марк, участница программы подготовки астронавтов, 82-летняя летчица Уолли Фанк и первый коммерческий клиент — 18-летний голландец Оливер Дэмен. Последние должны стали соответственно самым старым и самым молодым человеком в космосе.

New Shepard на коротком активном участке (110 секунд) набрал достаточно скорости, чтобы выбросить капсулу с людьми выше линии Кармана (100 км, международно признанная граница космоса). Они испытали около четырех минут невесомости. Многоразовая разгонная ступень села первой вблизи места старта, капсула опустится следом на парашютах. Полет продлился около 10 минут: капсула на парашютах успешно опустилась на землю.

Хотя это был первый запуск корабля с людьми на борту, он 16-й в истории проекта, и 14 раз до этого ракеты Blue Origin отработали полностью без замечаний.