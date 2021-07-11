Миллиардер Брэнсон отправляется в космос на своем ракетоплане
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Компания Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона ведет прямую трансляцию первого испытательного суборбитального полета своего корабля Unity.

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Изначально старт был запланирован на 13:00 GMT (16:00 по латвийскому времени). Позже его перенесли на полтора часа, на 14:30 GMT (17:30). Причиной стали погодные условия.

Это второй полет, когда кроме двух пилотов на орбиту отправятся пассажиры. Помимо самого Брэнсона, это главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Первый полет с пассажиром Virgin Galactic провела 22 февраля 2019 года. Тогда на борту был только один пассажир — Мозес.

Брэнсон летит в космос на девять дней раньше основателя Amazon Джеффа Безоса. Аэрокосмическая компания последнего Blue Origin является конкурентом Virgin Galactic.

Ракетоплан Unity поднимется в атмосферу на высоту около 15–20 км с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, который назвали VMS Eve (Virgin MotherShip Eve) — в честь матери Брэнсона Евы. Затем Unity отцепится от корабля и запустит свой ракетный двигатель, который проработает 60 секунд.

Ракетоплан разгонится и поднимется на высоту более 80 км. Там члены экипажа несколько минут пробудут в невесомости и смогут рассмотреть часть Земли с высоты. Затем пилоты в ручном режиме проведут торможение подвижным хвостовым оперением Unity и в режиме планера посадят корабль на взлетно-посадочную полосу космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

В Blue Origin полет Virgin Galactic отказались признать космическим. Как заявили в компании, Unity не преодолеет границу космоса, установленную на высоте 100 км на Землей, или линии Кармана, в то время как корабль Безоса New Shepard пролетит выше нее.

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