рубен варданян
Foto: AP/Scanpix/LETA

Бизнесмена Рубена Варданяна уволили с должности премьер-министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах), сообщила пресс-служба президента НКР. Ради своего назначения миллиардер отказался от российского гражданства, а на его отставке для проведения переговоров настаивал Азербайджан.

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Президент непризнанного государства Араик Арутюнян "высоко оценил усилия Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе, так и по решению многих внутренних проблем во время блокады".

В пресс-релизе также сообщается, что Арутюнян предложил пост главы правительства генпрокурору НКР Гургену Нерсисяну.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что на недавней Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов начать практические коммуникации с армянами Карабаха, если территорию непризнанной республики покинет Варданян.

"Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня я сообщил об этом армянскому премьеру в присутствии госсекретаря [США] Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, — Рубен Варданян — покинет нашу территорию", — сказал Алиев (цитата по "Интерфакс. Азербайджан").

Варданян был назначен на должность главы правительства НКР в начале ноября прошлого года. Перед этим он объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах.

В 2021 году журнал Forbes включил Варданяна в список 200 богатейших людей России, оценив его состояние в 1 млрд долларов. Основным активом бизнесмена долгое время была инвестиционная компания "Тройка Диалог". Согласно расследованию OCCRP, эта компания владела офшорами, через которые влиятельным россиянам за несколько лет было переведено более 4,5 млрд долларов.

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