Миллиарды для Алины и побег в Казахстан. Что почитать: Delfi советует пять публикаций на этой неделе

Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, колонок, репортажей, эссе, подкастов и аналитических комментариев. Уследить за всем невозможно — поэтому Delfi запускает новый дайджест. По субботам мы будем рассказывать о важных и интересных текстах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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"Бумага": Мой случай не такая уж сенсация



В рамках объявленной в России "частичной" мобилизации военкоматы беспорядочно рассылают повестки — пришла она и 28-летнему петербуржцу с тяжелым заболеванием почек, которое освобождает его от участия в боевых действиях. Тем не менее, молодого человека отправили на сборы в воинскую часть недалеко от города, где, по словам петербуржца, один из его сослуживцев покончил с собой, а еще двое скончались от сердечного приступа. В Украину мужчина пока что не послали — в интервью "Бумаге" он рассказал, как проходит "подготовка" к отправке на фронт, какая атмосфера царит на сборах и почему он не считает свою ситуацию чем-то исключительно вопиющим.

"Холод": Поезд, в который можно запрыгнуть



В середине 2000-х на одной кафедре социологического факультета Московского госуниверситета учились Мария Певчих и Виталий Хоценко. Первая поступила в МГУ в 15 лет, разочаровалась в качестве образования и уехала в Лондонскую школу экономики, другой сразу после выпуска уехал на Ямал, где работал его отец, и стал чиновником, в 24 года возглавив региональный департамент инноваций. Сейчас Певчих — одна из самых известных соратниц Навального и автор резонансных расследований о коррупции в российской власти, а Хоценко — премьер-министр самопровозглашенной ДНР. "Холод" рассказывает, как пути двух сокурсников разошлись настолько сильно и при чем здесь Александр Дугин.

"Досье": Миллиарды для Алины



В отличие от многих коллег, после ухода из спорта Алина Кабаева сделала успешную карьеру в новой для себя сфере — сначала в политике, а потом в медиабизнесе. Будучи депутатом Госдумы, гимнастка сначала входила в общественный совет при "Национальной медиагруппе" (владеет несколькими крупными телеканалами, СМИ и производителями контента), а затем возглавила совет директоров НМГ (и получает за это зарплату более 10 млн евро в год). Многочисленные расследования объяснили такой взлет близкими отношениями Кабаевой и Владимира Путина. "Досье" выяснило, как "друзья" российского президента переписывали на олимпийскую чемпионку недвижимость в России и за рубежом, а один из них "дал кредит" в 12 млрд рублей (195 млн евро по нынешнему курсу) на покупку "Национальной медиагруппой" развлекательного телеканала СТС.

The Village: Тактика — быстро скрыть следы войны в центре



Мариуполь — один из наиболее пострадавших украинских городов, которые захватили и пока что удерживают российские войска. О том, как его нужно "восстанавливать", говорят чиновники разных уровней, но The Village удалось получить план реконструкции, разработанный по заказу Министерства строительства РФ. Из него стало известно, что "новые власти" и российское правительство сделают с территорией "Азовстали", как они обещают развивать транспортную сеть и на сколько сократилось население Мариуполя, где до войны жили 450 тысяч человек. Целиком с документом можно ознакомиться здесь.

"Медуза": Россияне массово бегут в Казахстан. Они ночуют в степи, живут в машинах — и готовы отдать последние деньги, чтобы не идти на войну



После начала в России "частичной" мобилизации тысячи мужчин отправились в аэропорты, на вокзалы и к сухопутным КПП на границе. Многие выбрали для бегства Казахстан — по данным МВД страны, менее чем за месяц в страну въехали 200 тысяч человек, многие из которых, вероятно, на какое-то время останутся здесь. "Медуза" рассказывает (и показывает), как россияне разных возрастов, профессий и семейного положения пересекали границу, искали номера в хостелах, регистрировались у местных властей — и все это время стояли в очередях.

Бонус: что послушать? — Подкаст "Ученицы" от студии "Либо/Либо"



Не просто подкаст, а целый документальный сериал из 11 эпизодов (все они уже опубликованы) вырос из истории мужчины, преподававшего в Летней экологической школе, где он заводил сексуальные отношения с девушками в возрасте от 13 до 22 лет. Разбираясь в этой истории, журналистка Настя Красильникова выяснила, что речь идет о 17 годах домогательств в лагере для одаренных школьников. Если вам понравится подкаст, то после него можно прочитать и большое интервью с его создательницей.