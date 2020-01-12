Миллионы испанцев требуют от правительства сохранить единство страны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В городах Испании прошли митинги с требованием к вновь формируемому правительству не допустить раздела страны и уважать нормы демократического государства.

Миллионы испанцев, люди разной идеологии, приняли участие в воскресенье, 12 января, в манифестациях в защиту единства, норм и законов демократического государства. Шествия и митинги, организованные гражданской платформой под названием "Испания существует", прошли практически во всех городах королевства. Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. В его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").

Самая крупная манифестация прошла в Мадриде на площади Сибелес. Судя по лозунгам и выступлениям митингующих, особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами. В обмен на поддержку инаугурации Санчеса, состоявшуюся 7 января, им обещаны переговоры и опрос каталонцев о дальнейшем пребывании в составе Испании. И это при том, что конституция не допускает раздела страны.

"Единую Испанию никогда не победить!" — скандировали участники митинга. Один из участников — Альфредо, студент Мадридского автономного университета — заявил DW, что не хочет "балканизации Иберийского полуострова" — превращения Испании "в конгломерат враждующих между собой карликовых государств". "Ведь примером Каталонии могут вдохновиться любые другие националисты — баскские, галисийские, валенсийские, андалузские, канарские и неизвестно еще какие", — уверен он.

На одном из плакатов — юмор времен испанской гражданской войны 30-х годов прошлого столетия: "Красные пришли — будут голод и вши". Пожилая женщина-домохозяйка, представившаяся как Лурдес, заявила, что ее очень волнует, к примеру, что пост министра потребления займет лидер коммунистов Альберто Гарсон.

"Он говорит, что лучшая в мире система потребления существует на Кубе и Венесуэле. Ну а мы не хотим у себя подобную систему — получать по карточкам 5 яиц в месяц и сутками стоять в очереди за туалетной бумагой".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Мадрид Испания
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