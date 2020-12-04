Минэнерго Беларуси объявило о плановой остановке реактора первого блока БелАЭС

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря", — говорится в сообщении пресс-службы энергетического ведомства.

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Первый блок АЭС включили в энергосистему страны 3 ноября. 8 ноября выработка электричества прекратилась. 9 ноября анонимные источники в белорусских телеграм-каналах заявили, что турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Чуть позже пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования".

Временную приостановку поставки электроэнергии с БелАЭС Минэнерго подтвердило 10 ноября, отметив, что это "предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск". 19 ноября министерство отчиталось о повторном включении блока в сеть после замены некоторого оборудования и испытаний, сообщают "Белорусские новости".

1 декабря пресс-служба Минэнерго сообщила, что после предусмотренного программой испытаний сброса пара была выявлена необходимость "дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара". Тогда подчеркивалось, что блок остается включенным в сеть. За несколько часов до этого сообщения в телеграм-канале motolkohelp со ссылкой на неназванный источник появилась информация о том, что накануне на первом блоке АЭС была "нештатная ситуация, в результате произошел экстренный сброс давления".

Утверждалось, что "сброс был такой силы, что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограммов". При этом заявлялось, что реактор полностью остановлен.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания "АСЭ", входящая в структуру госкорпорации "Росатом".

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.