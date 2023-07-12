Министр экономики Сербии отправлен в отставку. Он призывал присоединиться к санкциям против России

Во вторник, 11 июля, парламент Сербии принял решение отправить в отставку министра экономики Раде Басту, сообщает балканская служба "Радио Свобода". Чиновник выступал за присоединение Белграда к санкциям, наложенным на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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Сербия — одна из очень немногих стран Европы, которая, публично осудив российскую агрессию, до сих пор не ввела против Кремля никаких существенных ограничений. По мнению Басты, его страна "платит слишком высокую цену" за это решение.

Предложение об увольнении министра еще в конце июня направила в парламент премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Инициаторами этого решения стали младшие партнеры по правящей коалиции — Социалистическая партия и партия "Единая Сербия". Они же в прошлом году выдвинули Басту на министерский пост.

20 июня политик сообщил, что зарегистрировал движение "Европейский путь". По его словам, вскоре оно перерастет в партию и будет участвовать в выборах всех уровней. В тот же день лидер "Единой Сербии" Драган Маркович заявил, что Баста должен уйти со своих должностей в партии и правительстве, а соответствующее прошение подано в парламент.

"Причиной изменений в партии и требования изменений в правительстве Сербии являются заявления Радета Басты о том, что Сербия должна ввести санкции против России и что все министры в правительстве Сербии должны присоединиться к протестам в Белграде [против насилия]", — сказал Маркович.

Хотя сербские власти отказываются присоединяться к европейским санкциям против Кремля, президент страны Александр Вучич неоднократно заявлял, что не признает оккупированные территории Украины, в том числе Крым, российскими.