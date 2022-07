Министр финансов Великобритании Риши Сунак подал в отставку, заявив, что британское общество ожидает от правительства "правильной, компетентной и серьезной работы".

Ранее в отставку подал глава минздрава Саджид Джавид.

"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать делать это с чистой совестью", - написал Джавид в "Твиттере".

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp