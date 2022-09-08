Министр иностранных дел Дании: Россия безусловно является угрозой для соседних стран

Президент России Владимир Путин наглядно показал, что представляет угрозу для соседних стран, заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод после встречи с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем.

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По словам министра, Дания ни за что не смирится с тем, что Путин пытается перекроить границы стран с помощью военной силы. Кофод подчеркнул, что необоснованное вторжение России в Украину изменило ситуацию с безопасностью в Европе.

Министр иностранных дел Дании отметил, что у Латвии есть не только имперски настроенный сосед, но и другая соседняя страна, поддерживающая непростительное поведение Путина по отношению к Украине. Он отметил, что позиция Дании тверда, вместе с Латвией эту позицию отстаивает и НАТО.

Кофод высоко оценил отношения между Латвией и Данией. Он сообщил, что в ходе встречи были обсуждены дальнейшие вопросы укрепления отношений.

"Встреча показывает, что мы готовы заботиться о наших демократических ценностях и порядке, основанном на правовых принципах, которые сейчас принципиально важны", — сказал министр иностранных дел Дании.

Он также отметил, что Дания усилила свое присутствие в Латвии, отправив в страну 800 солдат. Кофод подчеркнул, что это важный шаг со стороны Дании по усилению политики сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге альянса. Таким образом, Путину посылается четкий сигнал о том, что страны готовы защищать каждый сантиметр территории альянса.

Ринкевич со своей стороны поблагодарил Данию за оперативное решение отправить солдат после вторжения России на Украину. По словам министра, это важная демонстрация солидарности и политической поддержки.

Официальные лица также обсудили, как продолжать поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом отношении, особенно в зимний период. Они согласились с необходимостью применения дополнительных и более широких санкций против России. Ринкевич подчеркнул, что Дания и Латвия — единомышленники в этом вопросе.

"Мы понимаем, что эта ситуация будет длиться долго, поэтому у нас должен быть определенный заряд стратегической выдержки. Победить Россию так просто невозможно. Мы говорили о необходимости работы с обществом наших стран, объясняя, насколько важно для ЕС и НАТО не только остановить российскую агрессию, но и оттолкнуть Россию", — заявил министр иностранных дел Латвии.