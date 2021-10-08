Министр иностранных дел Узбекистана: изоляция Афганистана недопустима
Foto: AP/Scanpix/LETA

“Нельзя допустить международную изоляцию Афганистана и повтор сценария 90-х”, – предупредил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает LETA со ссылкой на Interfax.

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По словам министра, Афганистан — не только источник угроз, но и источник новых возможностей. "В наших интересах будет не допустить международную изоляцию Афганистана и возникновение "несостоявшегося государства" у наших южных границ", — объяснил министр.

Он также напомнил, что Узбекистан открыл границы с Афганистаном и возобновил поставки товаров первой необходимости, продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии. "Ташкент выступает за разморозку государственных активов Афганистана в иностранных банках, и призывает мировое сообщество продолжить реализацию социальных, экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане", — сказал Камилов.

Узбеки — одно из самых больших этнических меньшинств Афганистана (примерно 6-9% жителей страны). Второй заместитель премьер-министра временного правительства талибов — узбек Абдуссалам Ханафи.

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