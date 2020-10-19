Министр из Чехии назвала премьера страны дебилом, устроившим "бордель"

Глава минтруда Чехии Яна Малачова, будучи уверенной, что микрофон выключен, заявила в интервью на телевидении, что премьер-министр страны Андрей Бабиш превратил страну в "бордель", и назвала его "дебилом". Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините", — сказала Малачова.

В последние недели лидеры оппозиционных партий выступают с резкой критикой в адрес правительства Чехии и лично премьера из-за ошибок, допущенных в борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, отрицания до последнего момента необходимости введения перчаточно-масочного режима и режима ЧС (введен с 5 октября), на чем настаивали в том числе Минздрав и некоторые члены кабинета.