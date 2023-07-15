Министр обороны Британии Бен Уоллес оставит пост, вероятно в сентябре, и позже совсем уйдет из политики

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, активно поддерживавший Украину в ее сопротивлении российской агрессии, подтвердил в интервью Sunday Times, что принял решение оставить свой пост в ближайшие месяцы.

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Сообщения о его решении начали появляться в британских СМИ со вчерашнего дня.

Уоллес сказал (доступ платный), что покинет свой пост тогда, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве.

По данным источников Би-би-си, это может произойти в сентябре.

Политик также не будет выставлять свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, которые пока не назначены, но должны состояться не позже конца будущего года. Уоллес, которому 53 года, сказал, что досрочно отказываться от депутатского мандата он не будет, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе.

Опросы на протяжении месяцев показывают значительное отставание правящей Консервативной партии от лейбористов, что делает вероятным ее поражение на будущих выборах. Многие неблагоприятные факторы, прежде всего растущая стоимость жизни, вряд ли изменятся в выгодную для тори сторону до выборов. Чувствуя перспективу поражения, многие депутаты-консерваторы в последние месяцы объявляют об отказе от переизбрания.

Лейбористская партия тоже твердо поддерживает Украину.

С начала полномасштабного российского вторжения в Соединенном Королевстве сменилось три премьер-министра, но Уоллеса, что необычно, при каждой смене правительства переназначали на пост министра обороны.

Насколько известно Би-би-си, о своем решении уйти из кабинета Уоллес сообщил премьер-министру 16 июня.

«Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати», — рассказал политик в интервью Sunday Times.