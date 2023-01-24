Министр обороны ФРГ: "НАТО не должна стать стороной конфликта в Украине"

Министр обороны Германии Борис Писториус отрицает, что его страна находится в изоляции в НАТО потому, что по-прежнему не готова дать добро на отправку боевых танков немецкого производства в Украину, и настаивает, что, если союзники достигнут консенсуса, Берлин готов действовать быстро.

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Писториус выступил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине. По его словам, он ожидает скорого принятия решения о поставке танков Leopard 2.

Писториус заявил, что члены НАТО координируют развертывание танков и должны начать обучение украинских солдат их использованию.

При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта в войне России с Украиной.

Йенс Столтенберг сказал, что это поворотный момент для Украины, которая нуждается в более тяжелых и современных военных системах как можно скорее. "Мы должны предоставить Украине более тяжелые и более современные системы вооружений, чтобы она могла отвоевать территорию, и мы должны сделать это быстрее. Я уверен, что мы скоро примем решение по танкам", — сказал Столтенберг.

По его словам, Германия уже много сделала и продолжает помогать Украине: "Германия входит в число союзников, оказывающих наибольшую военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине… Оружие из Германии ежедневно спасает жизни людей в Украине, защищая дома, школы и больницы от российских ракетных ударов".

По словам генсека НАТО, переговоры о поставках "Леопардов" — это "естественная часть" формирования общей политики альянса.

Сага о "Леопардах"

Союзники уже несколько месяцев не могут договориться об отправке Украине современных танков немецкого производства Leopard 2 — при том, что, по всей видимости, танки в Европе есть. Мешают немецкие законы и сдержанная (на взгляд многих, излишне) позиция германского канцлера Олафа Шольца.

"Леопарды" производятся в Германии, и для их передачи из одной страны в другую требуется согласие германского правительства.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также скептически относится к участию Германии в военных конфликтах. Берлин опасается спровоцировать Москву на новую эскалацию, хотя многие эксперты полагают, что это не так.

Поставки западных боевых танков (в достаточном количестве), по мнению многих экспертов, имеют решающее значение для победы Украины — или как минимум для того, чтобы сдержать готовящееся, по всей видимости, масштабное наступление российских войск весной.

Однако на сегодняшний день твердое обещание поставить ВСУ современные танки дала только Великобритания, которая обещает поставить Украине 14 танков Challenger 2.

А в понедельник Польша обратилась в Берлин с официальным запросом о разрешении передать Украине 14 из имеющихся у нее "Леопардов". При этом в минувшие выходные премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна намерена собрать коалицию из стран НАТО, которые также располагают танками Leopard 2 и готовы передать их Киеву без одобрения Берлина.