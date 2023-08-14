Министр обороны КНР отправился с визитом в Россию и Беларусь
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр обороны КНР Ли Шанфу сегодня начал шестидневный визит в Россию и Беларусь, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление китайского военного ведомства.

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Представитель министерства У Цзянь уточнил, что в ходе своего визита Ли Шанфу выступит на конференции по международной безопасности в Москве, встретится с представителями военного руководства России, Беларуси и других стран, а также посетит белорусские воинские части.

Агентство Reuters уточняет, что глава китайского ведомства также встретится с Александром Лукашенко.

"Две страны будут продолжать развивать китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху", — прокомментировал поездку министра на пресс-брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В прошлый раз Ли Шанфу приезжал в Москву в апреле, когда он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В июле в Пекине китайский министр провел переговоры с командующим российским ВМФ Николаем Евменовым.

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