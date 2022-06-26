Министр обороны Литвы после встречи Лукашенко и Путина: мы и НАТО готовы

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что президент РФ Владимир Путин, "постоянно шантажирующий Запад, не забыл возобновить и военный шантаж, но Литва и НАТО к этому готовы", сообщает литовский портал Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению министра обороны Литвы, "Лукашенко предложили в ближайшие месяцы модернизировать СУ-25 посредством ядерной боеголовки и передать Беларуси тактический ракетные комплексы "Искандер-М". Те самые, которые уже в Беларуси и стреляли по Украине. Новые решения НАТО по ПВО пока ожидаются. Однако, кажется, стоит также начать говорить о пополнении арсенала асимметричными мерами. Например, за счет предварительного развертывания мобильных ракетных комплексов M142 HIMARS, пока через несколько лет мы не приобретем собственные комплексы".

"Также в связи с увеличением авиационных мощностей в Литве — если у нас сейчас нет возможности создать подразделение ударной авиации — возможно, стоит более творчески подойти к созданию в Литве дополнительных авиационных мощностей в формате НАТО. Даже обучая наших пилотов, перебрасывая дополнительные мощности на восточный фланг, бремя содержания которых мы разделили бы.

Разумеется, это будут не однодневные и нелокальные решения, которые должны оцениваться в первую очередь военными экспертами. Это только идеи и острые темы (и асимметричный ответ может быть разным), но реагировать на то, что один диктатор предлагает другому диктатору поделиться ядерными памперсами, все равно придется", — написал в Facebook Арвидас Анушаускас.

Ранее Россия пообещала в ближайшие месяцы разместить в Беларуси ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Об этом заявил президент России Путин, который встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

"Мы в течение ближайших месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", — сказал Путин в ходе встречи с Лукашенко.

В связи с ростом напряженности между Россией и Западом из-за войны в Украине Путин также предложил модернизировать белорусские военные самолеты, чтобы они были вооружены ядерным оружием.

"Белорусская армия использует много самолетов Су-25. Соответственно, их можно было бы улучшить", — сказал президент России. После того, как Лукашенко согласился с тем, что самолеты могут быть адаптированы для несения ядерного оружия, Путин заметил, что модернизация будет проводиться на российских заводах и должна начаться подготовка кадров.