Министр обороны Польши: мигранты, нападающие на границу, сменили тактику
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Нелегальные мигранты из третьих стран продолжают нападать на польскую границу с Беларусью, чтобы попасть в Евросоюз, однако они поменяли тактику, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Польскому радио.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Несколько дней назад большая группа мигрантов пыталась пересечь границу силой, теперь мигранты нападают сразу несколькими меньшими по размеру, но все равно внушительными группами, сказал Блащак. Министр добавил, что количество военных на польской границе увеличено до 15 тысяч человек.

"Пограничная охрана и полиция усердно трудятся каждый день, чтобы защитить Родину от нападения режима Лукашенко", — написал министр у себя в Twitter

Блащак также сообщил, что все мигранты, которым удалось попасть на территорию Польши, задержаны, а Министерство обороны Польши опубликовало видео, в котором видно, как белорусская охрана стреляет, чтобы отпугнуть мигрантов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис серьезнейшей угрозой безопасности Польши за последние десять лет, и осудил Владимира Путина за связь с происходящим.

В понедельник США осудили Беларусь за управление потоком мигрантов, а НАТО назвал кризис гибридной войной с использованием мигрантов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза одобрить новые санкции по отношению к Беларуси.

С лета 2021 года граничащие с Беларусью Латвия, Польша и Литва переживают кризис мигрантов. По мнению Евросоюза он может быть вызван притоком Ближневосточных мигрантов, организованным властями Беларуси в ответ на санкции, которые ЕС ввел против режима Лукашенко. В понедельник, 8 ноября, впервые зафиксирована попытка тысяч мигрантов проломиться через границу Польши силой.

10 ноября Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ, обсудила ситуацию с мигрантами во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, и попросила президента повлиять на происходящее, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Twitter официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

кризис с мигрантами Лукашенко Беларусь Владимир Путин Евросоюз Польша
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле