Министр обороны Польши: мигранты, нападающие на границу, сменили тактику

Нелегальные мигранты из третьих стран продолжают нападать на польскую границу с Беларусью, чтобы попасть в Евросоюз, однако они поменяли тактику, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Польскому радио.

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Несколько дней назад большая группа мигрантов пыталась пересечь границу силой, теперь мигранты нападают сразу несколькими меньшими по размеру, но все равно внушительными группами, сказал Блащак. Министр добавил, что количество военных на польской границе увеличено до 15 тысяч человек.

"Пограничная охрана и полиция усердно трудятся каждый день, чтобы защитить Родину от нападения режима Лукашенко", — написал министр у себя в Twitter

Already about 15,000 🇵🇱soldiers protect our border. The Polish Soldiers, 🇵🇱Border Guard and Police do extremely hard work every day to protect the Homeland from the attack by the Lukashenka regime. They must feel our support, they must know that the whole 🇵🇱nation is behind them. https://t.co/yvMWPpgSNI — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 10, 2021

Блащак также сообщил, что все мигранты, которым удалось попасть на территорию Польши, задержаны, а Министерство обороны Польши опубликовало видео, в котором видно, как белорусская охрана стреляет, чтобы отпугнуть мигрантов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис серьезнейшей угрозой безопасности Польши за последние десять лет, и осудил Владимира Путина за связь с происходящим.

В понедельник США осудили Беларусь за управление потоком мигрантов, а НАТО назвал кризис гибридной войной с использованием мигрантов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза одобрить новые санкции по отношению к Беларуси.

С лета 2021 года граничащие с Беларусью Латвия, Польша и Литва переживают кризис мигрантов. По мнению Евросоюза он может быть вызван притоком Ближневосточных мигрантов, организованным властями Беларуси в ответ на санкции, которые ЕС ввел против режима Лукашенко. В понедельник, 8 ноября, впервые зафиксирована попытка тысяч мигрантов проломиться через границу Польши силой.

10 ноября Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ, обсудила ситуацию с мигрантами во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, и попросила президента повлиять на происходящее, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Twitter официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.