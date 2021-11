Министр обороны Польши: мигранты, нападающие на границу, сменили тактику

Нелегальные мигранты из третьих стран продолжают нападать на польскую границу с Беларусью, чтобы попасть в Евросоюз, однако они поменяли тактику, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Польскому радио.

Несколько дней назад большая группа мигрантов пыталась пересечь границу силой, теперь мигранты нападают сразу несколькими меньшими по размеру, но все равно внушительными группами, сказал Блащак. Министр добавил, что количество военных на польской границе увеличено до 15 тысяч человек.

"Пограничная охрана и полиция усердно трудятся каждый день, чтобы защитить Родину от нападения режима Лукашенко", — написал министр у себя в Twitter

Already about 15,000 🇵🇱soldiers protect our border. The Polish Soldiers, 🇵🇱Border Guard and Police do extremely hard work every day to protect the Homeland from the attack by the Lukashenka regime. They must feel our support, they must know that the whole 🇵🇱nation is behind them. https://t.co/yvMWPpgSNI