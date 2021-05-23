Министр обороны Великобритании назвал Россию "угрозой номер один"

Российские корабли регулярно появляются у берегов Великобритании, а в 2020 году субмарину РФ заметили в Ирландском море, чего не случалось очень давно или даже никогда, заявил Уоллес.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Россия является для Великобритании "угрозой номер один", заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph, опубликованном в субботу, 22 мая. По его словам, российские подводные лодки кружат вокруг всего побережья Великобритании, а российские корабли "регулярно посещают" британские воды. Так, в 2020 году были замечены 26 кораблей РФ и одна подводная лодка, а с 2013 года таких инцидентов было 150, пояснил Уоллес.

Как правило, российские корабли заходят в Ла-Манш или Северное море, но в конце 2020 года впервые за очень долгое время — возможно, впервые — российская субмарина была замечена в Ирландском море, заявил глава Минобороны Великобритании. Британцы уже пытались различными методами добиться деэскалации, но в данный момент сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации, отметил он, напомнив, что речь идет о "стране, которая убила людей в Солсбери".

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери



В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии следствия, яд — нервно-паралитическое вещество "Новичок" — был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в этом городе. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый — представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Российская сторона отрицает причастность к произошедшему.