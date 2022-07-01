Министр образования Эстонии подает в отставку из-за дела о закупках тестов на Covid-19

В четверг, 30 июня, в Эстонии Государственная прокуратура возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств заключения Министерством образования и науки в октябре прошлого года договора о закупках экспресс-тестов. Вслед за этим министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна (Партия Реформ) объявила о том, что подаст в отставку.

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Керсна сказала ERR, что сразу же по возвращению в Эстонию премьер-министра Каи Каллас с саммита НАТО, она подаст главе правительство заявление об отставке.

Государственная прокуратура начала производство по уголовному делу для расследования обстоятельств, связанных с заключением контракта на государственные закупки Министерством образования и науки в октябре прошлого года.

Государственный прокурор Лаура Айаотс пояснила через пресс-службу, что в заявлении, поданном в прокуратуру, говорится о подозрениях в совершении преступления в трех эпизодах — при заключении двух контрактов и изменении одного договора о закупках. Уголовное дело было возбуждено в связи с одним из контрактов, заключенных в октябре прошлого года.

„Возбуждено производство по уголовному делу на основании статей Пенитенциарного кодекса, которые касаются нарушения требований о государственных закупках и злоупотребления доверием. Мы имеем дело с решением, которое принимается на основании предварительной информации, которая может измениться в ходе производства по делу. Подозрение никому сегодня предъявлено не было. Есть ли основания для подозрения и кому его предъявлять, выяснится в ходе расследования", — добавила прокурор.

„Все решения и процессы в государственном секторе должны быть прозрачными, справедливыми и со стороны выглядеть таковыми. В случаях обоснованных сомнений единственным возможным способом выяснить обстоятельства является возбуждение уголовного дела. Только в рамках производства по уголовному делу возможно проведение мероприятий по установлению того, были ли соблюдены все требования при проведении процедуры государственных закупок и заключении контракта", — сказала Айаотс.