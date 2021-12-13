Министр транспорта Литвы подал в отставку из-за транзита продукции "Беларуськалия"

Занимавший пост министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис подал в отставку вслед за главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила Балтийская служба новостей (Baltic News Service, BNS).

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По ее данным, Скуодис уже направил соответствующий запрос премьер-министру Ингриде Шимоните.

Как отмечает агентство dpa, пока неясно, каким образом глава кабмина собирается отреагировать на обращение. Ожидается, что в ближайшее время она может дать комментарий на этот счет. До конца дня 13 декабря у Шимоните должна состояться встреча с президентом Гитанасом Науседой, в ходе которой они обсудят сложившуюся ситуацию. В Литве министры назначаются и увольняются главой государства по предложению премьера.

Повод для отставки сразу двух членов кабмина

Поводом для подачи в отставку сразу двух членов кабмина стал продолжающийся транзит продукции компании "Беларуськалий" через литовскую территорию.

Ранее железнодорожная госкомпания Lietuvos geležinkeliai ("Литовские железные дороги") проинформировала власти о получении предоплаты за транспортировку продукции "Беларуськалия" на ближайшие два месяца. Между тем с 8 декабря вступили в действие санкции США в отношении белорусского предприятия. Имеющим с ним дело компаниям было рекомендовано завершить сделки к этому сроку.

Сложившаяся ситуация грозит Литве финансовыми потерями до полумиллиарда евро. Правительство Литвы ищет возможность расторжения сделки.

Санкции против "Беларуськалия"

Государственная компания "Беларуськалий" — один из крупнейших в мире поставщиков калийных удобрений и одна из ключевых в экономике Беларуси. В отношении компании действуют санкции ЕС и США, которые поддерживают Канада и Великобритания. По мнению ряда экспертов, ограничительные меры пока не сильно сказались на экспорте продукции "Беларуськалия".